Sivrihisar kültürleri buluşturdu

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali yine Dünyanın birçok yerinden farklı kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası olduEskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür...

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali yine Dünyanın birçok yerinden farklı kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası oldu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı. Festival kapsamında Türkiye haricinde 7 ülkeden binlerce kişi bir araya geldi. Hindistan, Güney Kore, Kuzey Kıbrıs, Makedonya, Karaçay Çerkez Cumhuriyeti, Türkiye Kuzeyin Uşakları ve Taş Köprü olmak üzere yaklaşık 250 kişi festivalde görev aldı. Festivalde "Kuzeyin Uşakları", "KKTC Kıbrıs Sütlüce Dans Grubu", "Hindistan Halk Dansları Topluluğu", "Makedonya Halk Dansları Topluluğu" ve "Güney Kore Halk Dansları Topluğu" dans gösterileri ile kendilerine hayran bıraktı. Birçok farklı kültürün bir araya geldiği festival kaynaşmanın en güzel örneklerini gözler önüne serdi.