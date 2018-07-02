ESKİŞEHİR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:50

Sivrihisar Sokakları Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri kapsamında düzenlenen Sivrihisar Sokakları Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.Yarışmaya; Alanya, Eskişehir, İnegöl, Kocaeli, Adana, Ankara, Afyon, Kütahya, Konya ve Karaman illerinden amatör ve kulüp...

Sivrihisar Sokakları Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı
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Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri kapsamında düzenlenen Sivrihisar Sokakları Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Yarışmaya; Alanya, Eskişehir, İnegöl, Kocaeli, Adana, Ankara, Afyon, Kütahya, Konya ve Karaman illerinden amatör ve kulüp sporcuları katıldı.Sivrihisar kavşağından start alan sporcular Sivrihisar sokaklarında kıyasıya mücadele verdiler. Yarışma parkuru Sivrihisarın tarihi güzellikleri çeşmeleri ve festival alanını içeriyordu. Yaş guruplarına göre tur sayılarını bitiren sporcular belediye önünde finiş yaptılar. Yarışmanın birinciliklerine; Büyük Erkekler kategorisinde Abdulkadir Kelleci (Kocaeli) Büyük Bayanlar kategorisinde Esra Kürkçü (Başkent Üniversitesi), Genç Erkek Kategorisinde Arda Işık, Yıldız Erkek kategorisinde Samet Bulut (Kocaeli) kazandı

Yarışmaya Sivrihisar’dan katılan Yıldız kategori sporcularından ilk 5 e giren beş çocuğa ödül olarak bisiklet verildi.

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Sivrihisar Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan verdi.
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