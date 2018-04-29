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29 Nisan 2018 Pazar 15:52

Sivrihisar tanıtılmaya devam ediyor

Ankara’da düzenlenen ’Somut olmayan kültürel mirasa tanıtım günleri’ devam ederken Sivrihisar Belediyesi de etkinliklerini sürdürüyor.Sivrihisar Belediyesi’nin, Türkiye’nin gelenek ve göreneklerinin bir araya getirildiği, kültürel...

Sivrihisar tanıtılmaya devam ediyor
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Ankara’da düzenlenen ’Somut olmayan kültürel mirasa tanıtım günleri’ devam ederken Sivrihisar Belediyesi de etkinliklerini sürdürüyor.

Sivrihisar Belediyesi’nin, Türkiye’nin gelenek ve göreneklerinin bir araya getirildiği, kültürel değerlerin yer aldığı Ankara’daki etkinliklerde faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek etkinlikte Sivrihisar Belediyesinin stantları ilgiyle karşılanıyor. İlçenin tarihi dokusunun yansıtıldığı alanda, turistik alanlar hakkında da bilgiler veriliyor. Fuar boyunca yerli ve yabancı birçok kesime hitap eden belediye, çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
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