Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçe turizmini geliştirmek için kolları sıvadıklarını belirterek “Sivrihisar, Türkiye’nin göz bebeği olacak” açıklaması yaptı.Yaklaşık üç bin yıllık tarihi ve ünlü Türk ve İslam...

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçe turizmini geliştirmek için kolları sıvadıklarını belirterek “Sivrihisar, Türkiye’nin göz bebeği olacak” açıklaması yaptı.

Yaklaşık üç bin yıllık tarihi ve ünlü Türk ve İslam düşünürü Nasreddin Hoca’nın doğup büyüdüğü yer olan Sivrihisar ilçesi, turizmini geliştirmek için çabalıyor. Belediyelerin hizmet makamı olduğunu ifade eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar’ı turizm ilçesi yapacaklarını belirtti. Uzun yıllar önce Türkiye’deki belediyecilik çalışmalarının sınırlı kaldığına vurgu yapan Yüzügüllü, günümüzde belediyelerin birbirleriyle yarıştığını ve bu durumdan Türkiye’ye fayda sağladığına dikkat çekti.

“Sivrihisar, Türkiye’nin göz bebeği olacak”

Turizme yeni hazırlanan bir ilçe olduklarını söyleyen Başkan Yüzügüllü, konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Turizme yeni hazırlanan bir ilçeyiz. Sivrihisar’da önemli değerlerimiz var ve biz bu cevheri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yolda birçok projeye imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. İlçemize gelen turistler var. Ancak, Sivrihisar henüz bu turist akışına hazır değil. Yavaş yavaş emin adımlarla hazırlanıyoruz. Tüm çalışmalarımız ve hedefimiz her şeyiyle turizme hazır bir ilçe olarak kapılarımızı açacağız. Her zaman söylüyorum; insanlar dükkan açar, konak açar, iş yeri açar, müze açar, ama biz nasip olursa 2019 yılında bir ilçenin açılışını yapacağız. Sivrihisar, Türkiyemizin göz bebeği bir ilçe olacak. “