Sivrihisar’da traktör kazası, 1 ölü

Kaza, ilyaspaşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücü A.A., kendisine ait traktör ile tarlasında çalıştığı esnada aracın devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Günyüzü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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