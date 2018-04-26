ESKİŞEHİR:
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26 Nisan 2018 Perşembe 15:06

Sivrihisar’da traktör kazası, 1 ölü

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen traktör sürücüsünün hayatını kaybetmesine yol açtı

Sivrihisar'da traktör kazası, 1 ölü
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen traktör sürücüsünün hayatını kaybetmesine yol açtı

Kaza, ilyaspaşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücü A.A., kendisine ait traktör ile tarlasında çalıştığı esnada aracın devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Günyüzü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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