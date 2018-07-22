SOBE’den 84 yaşındaki Fadime Anaya yardım eli

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde Birimi (SOBE) ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üzeri bireylerin imdadına koşmaya devam ediyor.Son olarak 1934 yılında doğan ve 84 yaşındaki...

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde Birimi (SOBE) ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üzeri bireylerin imdadına koşmaya devam ediyor.

Son olarak 1934 yılında doğan ve 84 yaşındaki Fadime Çekiç’e yardım eli uzatan SOBE, Çekiç’in kişisel bakımından ev temizliğine uzanan tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Evde Bakım Hizmetleri Birimi’nde çalışan SOBE, mahallelerde yaptığı sağlık taramalarının ardından ihtiyaç analizleri çıkararak ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet sunuyor. İhtiyaç analizleri vasıtasıyla ihtiyacı olan vatandaşın sağlık durumu, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme oranı, yaşam kalitesi ve hayat standartları incelenerek, eksiklikler ve ihtiyaçlar tespit ediliyor. SOBE son olarak Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 84 yaşındaki Fadime Çekiç’e yardım eli uzattı. Çekiç’in kişisel bakım ihtiyaçları ve sağlık desteğinin yanı sıra ev temizliğini de yapan SOBE Ekipleri; tansiyon, şeker ölçümleri, doğru ilaç kullanımının takibi gibi hizmetler sundu.

"Onların yaşadıkları sorunların çözümü bizim birincil önceliğimiz"

Odunpazarı Belediyesi’nin kıdemli vatandaşlar için yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt: “Bizim bu günlere gelmemizde sonsuz destekleri olan çınarlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Onların yaşadıkları sorunların çözümü bizim birincil önceliğimiz. Odunpazarı Belediyesi olarak çınarlarımıza destek olmaya, onların imdadına yetişmeye, onlara nefes olmaya devam edeceğiz. SOBE, Koca Çınar Yaşam Merkezi, Evde Hasta ve Yaşlı Banyo Hizmeti ile kıdemli vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.