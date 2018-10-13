SODEM’den Kazım Kurt’a Tarım kategorisinde ödül

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2’incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Solucan Gübresi Üretim Tesisi ile Tarım kategorisinde ödüle layık görüldü.

SODEM Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye projeleri, "Kentsel Gelişim", "Sosyal Projeler ve İstihdam", "Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları", "Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih", "Tarım", "Demokratik Katılım ve Yönetişim", "Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor" başlıkları altında değerlendirildi. Tarım kategorisinde Solucan Gübresi Üretim Tesisi Projesiyle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ödül aldı.

Eskişehir’i Avrupa’da temsil eden Selkaspor’un Norveç’teki maçı nedeniyle yurtdışında bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un katılamadığı törende, belediye başkanlarına ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti. Ödülü, salonda bulunmayan Başkan Kurt yerine Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan aldı.

Kazım Kurt’tan teşekkür

SODEM yönetimine ve Seçici Kurula teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Solucan Gübresi Üretim Tesisimiz, üretim ve eğitim odağı olacak şekilde planlandı. Üniversitelerin akademik araştırmaları için, çiftçi eğitimleri için, üretim yapmak isteyen kişilerin eğitimi için gerekli programları hazırladık. Bu tesisin çevresel alanda, eğitim ve ekonomi alanında birçok misyonu bulunuyor. Tüm Türkiye’de solucan gübresi konusunda yeni ve yüksek bir standart oluşturacağız. 2017 yılı Temmuz ayında alınan 500 bin adet Kırmızı Kaliforniya Solucanı ile birlikte üretimin başlandığı Solucan Gübresi Üretim Tesisi’nde solucan sayısı 5 milyona çıktı.Tesisin bulunduğu araziyi de 5 dönümden 18 dönüme çıkarttık. Burada üretim ve araştırma yapmak isteyen akademisyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bir iki eklentiyle emsalsiz bir tesise kavuşacağız."