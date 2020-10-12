Sokağa Çıkma Yasağı Kısıtlamalarını İhlal Ederek Eskişehir-Bursa Otoyolunda Uyuşturucu Partisi Yaptılar

Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla birlikte ülke genelinden farklı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bursa’dan yola çıkan 3 arkadaş VİP araçla Eskişehir’e gelerek, araç içerisinde uyuşturucu partisi yaparken yakalandı. Olay sabaha karşı 04:00 sularında Eskişehir’in Yıldırım ilçesine bağlı Ankara Caddesi Yolu’nda meydana geldi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında VİP olarak tabir edilen minibüs tipi araçlarla uyuşturucu partisi yapan 3 arkadaş yakalandı. Eskişehir haberleri tarafından sağlanan görüntüler ise herkeste şok etkisi yarattı.

Kısıtlamaları İhlal Ettiler

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında sabaha karşı 04:00 sularında VİP bir aracın yol kenarında park haline bulunması ekiplerin dikkatini çekti ve araç incelemeye alındı. Ekiplerin araca müdahale etmesiyle ortaya çıkan 3 kişiye ekipler tarafından sokakta bulunmalarını gerektirecek özel belgeler soruldu.

Belgelenin olmadığına dair sonucun tespit edilmesiyle ekipler, 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 20 bin lira değerinde ceza kesti. Eskişehir haberleri tarafından sağlanan bilgiler ve görüntüler ışığında araçta yapılan aramdan sonra ortaya çıkanlar ise herkeste şok etkisi yarattı.

Yapılan Aramada Araçtan Çıkanlar Şok Yarattı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aracın sürücü olan K.T. ve iki arkadaşı hakkında inleme başlatılırken, araç üzerinde detaylı bir arama yapıldıktan sonra ele geçenler ise sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde herkese pes dedirtti. Yapılan aramada da çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında gereken ekipmanlar ve uyuşturucu maddeye rastlandı. Bunların dışında bulunan silah ve çok sayıda mermi ekipleri şaşkınlığa uğrattı.

Yapılan araştırmalar kapsamında K.T. ve 2 arkadaşının Bursa’dan Eskişehir’e uyuşturucu içmek amacıyla geldiği öğrenildi. GBT sorgulamaları yapılan K.T., A.C.. ve Y.R. sokağa çıkma yasağının ihlalden toplamda 20 Bin TL para cezasına çarptırılarak sorgulama amacıyla emniyete götürüldü. Şüpheliler gözaltına alınırken, araç ise daha detaylı bir aramanın yapılması maksadıyla otoparka çekildi.

Kaynak : Eskişehir Haberleri