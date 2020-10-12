ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Aralık 2020 Pazartesi 11:09

Sokağa Çıkma Yasağı Kısıtlamalarını İhlal Ederek Eskişehir-Bursa Otoyolunda Uyuşturucu Partisi Yaptılar

Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla birlikte ülke genelinden farklı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sokağa Çıkma Yasağı Kısıtlamalarını İhlal Ederek Eskişehir-Bursa Otoyolunda Uyuşturucu Partisi Yaptılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla birlikte ülke genelinden farklı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bursa’dan yola çıkan 3 arkadaş VİP araçla Eskişehir’e gelerek, araç içerisinde uyuşturucu partisi yaparken yakalandı. Olay sabaha karşı 04:00 sularında Eskişehir’in Yıldırım ilçesine bağlı Ankara Caddesi Yolu’nda meydana geldi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında VİP olarak tabir edilen minibüs tipi araçlarla uyuşturucu partisi yapan 3 arkadaş yakalandı. Eskişehir haberleri tarafından sağlanan görüntüler ise herkeste şok etkisi yarattı.

Kısıtlamaları İhlal Ettiler

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında sabaha karşı 04:00 sularında VİP bir aracın yol kenarında park haline bulunması ekiplerin dikkatini çekti ve araç incelemeye alındı. Ekiplerin araca müdahale etmesiyle ortaya çıkan 3 kişiye ekipler tarafından sokakta bulunmalarını gerektirecek özel belgeler soruldu.

Belgelenin olmadığına dair sonucun tespit edilmesiyle ekipler, 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 20 bin lira değerinde ceza kesti. Eskişehir haberleri tarafından sağlanan bilgiler ve görüntüler ışığında araçta yapılan aramdan sonra ortaya çıkanlar ise herkeste şok etkisi yarattı.

Yapılan Aramada Araçtan Çıkanlar Şok Yarattı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aracın sürücü olan K.T. ve iki arkadaşı hakkında inleme başlatılırken, araç üzerinde detaylı bir arama yapıldıktan sonra ele geçenler ise sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde herkese pes dedirtti. Yapılan aramada da çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında gereken ekipmanlar ve uyuşturucu maddeye rastlandı. Bunların dışında bulunan silah ve çok sayıda mermi ekipleri şaşkınlığa uğrattı.

Yapılan araştırmalar kapsamında K.T. ve 2 arkadaşının Bursa’dan Eskişehir’e uyuşturucu içmek amacıyla geldiği öğrenildi. GBT sorgulamaları yapılan K.T., A.C.. ve Y.R. sokağa çıkma yasağının ihlalden toplamda 20 Bin TL para cezasına çarptırılarak sorgulama amacıyla emniyete götürüldü. Şüpheliler gözaltına alınırken, araç ise daha detaylı bir aramanın yapılması maksadıyla otoparka çekildi.

Kaynak : Eskişehir Haberleri

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir’de cinayet zanlıları tutuklandı Eskişehir’de cinayet zanlıları tutuklandı
11 ayda bin 119 hayvan sahiplendirildi. 11 ayda bin 119 hayvan sahiplendirildi.
Mithat Körler‘den Başkan Bozkurt’a özel hediye Mithat Körler‘den Başkan Bozkurt’a özel hediye
İnönü Muhtarları Toplantısı yapıldı İnönü Muhtarları Toplantısı yapıldı
Başkan Kurt, Belediye-İş üyeleriyle bir araya geldi Başkan Kurt, Belediye-İş üyeleriyle bir araya...
Tescilli Sivrihisar Muska Baklavası kapış kapış tüketildi Tescilli Sivrihisar Muska Baklavası kapış kapış...
Kadınlar Halk Merkezleri ile üretiyor Kadınlar Halk Merkezleri ile üretiyor
Han’da yollar güzelleşiyor Han’da yollar güzelleşiyor
İki Eylül Gönüllü Bahçeleri talihlileri belli oldu İki Eylül Gönüllü Bahçeleri talihlileri belli...
Devre mülkünü THK’ya bağışladı Devre mülkünü THK’ya bağışladı
Vali Çakacak’a ziyaretler Vali Çakacak’a ziyaretler
Belde Evleri kadınlarını bilgilendirme toplantıları Belde Evleri kadınlarını bilgilendirme toplantıları
Sağlık Sen’li kadınlardan kermes Sağlık Sen’li kadınlardan kermes
Sivrihisar Cebesini artık Türkiye biliyor Sivrihisar Cebesini artık Türkiye biliyor
SGK’tan gelir testi uyarısı, son gün 30 Kasım SGK’tan gelir testi uyarısı, son gün 30 Kasım
Yukarı Çık
banner711

Eskişehir’de cinayet zanlıları tutuklandı
Eskişehir’de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına...

Haberi Oku