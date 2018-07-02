ESKİŞEHİR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:51

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

Eskişehir polisinin sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Son yapılan çalışmalarda...

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı
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Eskişehir polisinin sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Son yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalanırken, üstlerinde arama yapıldı. 25 çıkı satışa hazır halde toplam 8 gram bonzai, 0,55 gram eroin ve boyları 50-250 santimetre arasında değişen 12 kök hint heneviri ele geçirildi. 2 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan, 3 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem yapıldı.
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