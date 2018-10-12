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12 Ekim 2018 Cuma 14:10

Standartlara uygun malzeme kullanırsanız binanız az enerji kaybı yaşar

Makina Mühendisleri Odası ve EPS Sanayi Derneği katkılarıyla ‘Standartlar-Isı ve Mantolama’ konulu seminer düzenlendi.Oda toplantı salonunda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak katılan Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina...

Standartlara uygun malzeme kullanırsanız binanız az enerji kaybı yaşar
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Makina Mühendisleri Odası ve EPS Sanayi Derneği katkılarıyla ‘Standartlar-Isı ve Mantolama’ konulu seminer düzenlendi.

Oda toplantı salonunda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak katılan Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uzun ısı yalıtımın önemine değindi. Uzun ısı yalıtım projesinin istenilen düzeyde uygulanmadığını ifade ederek, “Yapıyla ilgili bütün projelerde yalıtım projesi var ancak sahaya gelince ne yazık ki uygulanmıyor” dedi.

Isı yalıtım malzemesinin kalitesinin önemli olduğunu aktaran Uzun, “Malzemenin ısı yalıtkanlığı ve kalınlığı çok önemli. Standartlara uygun malzeme kullanırsanız binanız az enerji kaybı yaşar” diye konuştu.

Uzun binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemesinin belgesine ve standartlara uygun olup olunmadığına ise bakılmadığı aktaran Prof. Dr. İbrahim Uzun, seminerde ayrıca TS825 hakkında bilgi verdi.
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