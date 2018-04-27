‘’Sui Generis Tiyatro’’ ekibi Ayvalık yolcusu

Turneden turneye koşan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin köklü grubu ‘’Sui Generis Tiyatro’’ ekibi, ‘’Ayvalık Tiyatro Festivali’’nin konuğu olarak davet edildi.

29 Nisan pazar günü saat 16.00da Ayvalık Tiyatro Festivali’nde; ‘’Şenlik Çıkmazı’’ oyununu sergileyecek olan ‘’Sui Generis Tiyatro’’ grubu, bütün hazırlıklarını tamamladı. 9’uncu Ayvalık Tiyatro Festivali’ne davet edildikleri için büyük mutluluk duyan ‘’Sui Generis Tiyatro’’ grup koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, grubun tüm Türkiye çapında tanınırlığına dikkat çekti. Bütün ekip arkadaşlarına teşekkür eden Av. Hüseyin Akçar, ‘’ Sui Generis Tiyatro’nun, her yerde ve her zaman hazır olduğunu’’ dile getirdi.