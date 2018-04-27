ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 11:43

‘’Sui Generis Tiyatro’’ ekibi Ayvalık yolcusu

Turneden turneye koşan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin köklü grubu ‘’Sui Generis Tiyatro’’ ekibi, ‘’Ayvalık Tiyatro Festivali’’nin konuğu olarak davet edildi.29 Nisan pazar günü saat 16.00da Ayvalık Tiyatro...

‘'Sui Generis Tiyatro'' ekibi Ayvalık yolcusu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Turneden turneye koşan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin köklü grubu ‘’Sui Generis Tiyatro’’ ekibi, ‘’Ayvalık Tiyatro Festivali’’nin konuğu olarak davet edildi.

29 Nisan pazar günü saat 16.00da Ayvalık Tiyatro Festivali’nde; ‘’Şenlik Çıkmazı’’ oyununu sergileyecek olan ‘’Sui Generis Tiyatro’’ grubu, bütün hazırlıklarını tamamladı. 9’uncu Ayvalık Tiyatro Festivali’ne davet edildikleri için büyük mutluluk duyan ‘’Sui Generis Tiyatro’’ grup koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, grubun tüm Türkiye çapında tanınırlığına dikkat çekti. Bütün ekip arkadaşlarına teşekkür eden Av. Hüseyin Akçar, ‘’ Sui Generis Tiyatro’nun, her yerde ve her zaman hazır olduğunu’’ dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku