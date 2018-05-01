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01 Mayıs 2018 Salı 11:03

Sui Generis Tiyatro Grubu ’Şenlik Çıkmazı’ ile Ayvalık’ta

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan ’Sui Generis Tiyatro Ekibi’nin sahnelediği ’Şenlik Çıkmazı’ isimli tiyatro gösterisi, Ayvalık’ta izleyicilerden tam not aldı.Anadolu Üniversitesi Hukuk...

Sui Generis Tiyatro Grubu 'Şenlik Çıkmazı' ile Ayvalık'ta
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan ’Sui Generis Tiyatro Ekibi’nin sahnelediği ’Şenlik Çıkmazı’ isimli tiyatro gösterisi, Ayvalık’ta izleyicilerden tam not aldı.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 9 yıldır faaliyet gösteren profesyonel tiyatro grubu ’Sui Generis Tiyatro’, sahnede başarısı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Şenlik Çıkmazı isimli oyun ile perdelerini Ayvalık Sanat Fabrikası Salonu’nda açan tiyatroya ilgi bir hayli yoğun oldu. Erkan Gündüz’in yazıp, Yalçın Özen’in yönettiği oyunun hareket düzeni ise ekip başkanı Av. Hüseyin Akçar’a ait. Roman mahallesinde geçen güzel dakikaları konu alan tiyatro oyununda; Hüseyin Akçar, Hande Dokuzlar, Berfin Şamat, Berçem Çelik, Gürkan Hekim, Alperen Karakuş, Atacan Demirkol, Uğurcan Değirmenci, Ufuk Kuzucu, Beyza Demir ve Burcu Demirtaş rol aldı.

Turneden turneye koşan Sui Generis Tiyatro’nun kurucusu ve koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, tiyatro sonrası açıklamalarda bulundu. Akçar, "Sui Generis Tiyatro’nun kocaman bir aile olduğunu ve başarıdan başarıya koşmasının vermiş olduğu gururun çok büyük olduğunu söylemek istiyorum. Bu yolda destek veren bütün emeği geçenlere ve seyircilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
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