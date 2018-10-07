Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında başlattığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı proje doğrultusunda tarihi bölgede yer alan evler, Odunpazarı Belediyesi tarafından onarılıyor. Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde yer alan; Dedelek, Mumcu ve Hatipler Sokakta yer alan 28 yapıda dış cephe restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Odunpazarı Kentsel Sitinin dokusunu kurtarmak ve kültür turizmine kazandırmak amacıyla sokak sağlıklaştırma projesi çalışmalarına devam edeceğini belirten yetkililer, dış cephe restorasyon çalışmalarının Malhatun Caddesi’nin doğusuna doğru kaydırıldığını ifade etti.
Tarihi bölge değer kazanmaya devam ediyor
Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında başlattığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı proje doğrultusunda...