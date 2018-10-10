Tartarlar temizlenmediği takdirde diş kaybına yol açıyor

Günlük diş bakımına dikkat edilmemesi sonucu oluşan diş taşları, tedavi edilmediği takdirde diş eti hastalıklarına ve çekilmelerine, ağız kokusuna hatta diş kaybına davetiye çıkarıyor.

Diş taşı diğer adıyla tartar, günlük diş bakımına yeterince dikkat edilmediği durumlarda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Dişlerinin yeterince temizlenmediği durumlarda dişlerde bakteri plakları oluşurken bu plaklar diş taşı olarak adlandırılıyor. Oldukça sağlıksız bir görünüme neden olan diş taşları, diş eti rahatsızlıklarına ve çekilmelerine neden olurken tedavi edilmediği takdirde diş kaybına yol açabilir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diş Hekimi Hatice Temizyürek, tedavi amaçlı gelen hastalarının diş taşı temizliğine sıcak bakmadıklarını belirtirken diş taşı temizliği ardından diş kaybı yaşayacak olmalarını düşündüklerini dile getirdi. Sanıldığının aksine dişler üzerinden biriken tartar temizlemenin hiçbir zararı olmadığını vurgulayan Temizyürek, “Hastalarım sürekli diş taşı temizliğinden sonra diş kaybı yaşayacakları korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Diş taşı temizliği ağız hijyeni ve sağlığı açısından zorunlu bir tedavidir. Dişler üzerinde oluşan bu taşlar yüzeyinin pürüzlü olması sebebiyle yiyecek artıkları ve dolayısıyla bakteriler için bir birikme alanı oluşturur. Ağız içinde yerleşme ve çoğalma imkanı bulan bu bakteriler diş eti çekilmelerine, diş eti hastalıklarına ve ağız kokusuna davetiye çıkarmaktadır. Bu yüzden uzun süre temizlenmemiş taşlar kaldırıldıktan sonra kök yüzeylerinde bir süreliğine aşırı sıcak, soğuk hassasiyeti yaşanması normaldir. Aksi takdirde temizlenmediğine daha ileri diş eti hastalıklarına ve diş kayıplarına neden olacaktır” dedi.