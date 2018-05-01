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01 Mayıs 2018 Salı 13:27

Temayül yoklaması tarihleri belli oldu

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adayı olanlar için yapılacak temayül yoklamasının tarihini açıkladı.AK Parti Eskişehir Seçim İşleri Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, temayül...

Temayül yoklaması tarihleri belli oldu
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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adayı olanlar için yapılacak temayül yoklamasının tarihini açıkladı.

AK Parti Eskişehir Seçim İşleri Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, temayül yoklamasının 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda, 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.
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