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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:21

Temizlik görevlisinden örnek davranış

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Bedriye Söylemez örnek bir davranışa imza attı.Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Bedriye Söylemez, sokak temizliği yaptığı sırada çalılıkların...

Temizlik görevlisinden örnek davranış
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Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Bedriye Söylemez örnek bir davranışa imza attı.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Bedriye Söylemez, sokak temizliği yaptığı sırada çalılıkların arasında bir adet cüzdan buldu. Söylemez, cüzdanı bulduktan sonra görevli olduğu Temizlik İşleri Müdürlüğü Saha Sorumlusu Murat Akkuş’u aradı. Murat Akkuş, cüzdanı Bedriye Söylemez’den alarak kısa bir süre sonra sahibine ulaştırdı. Temizlik görevlisi Söylemez ve saha sorumlusu Murat Akkuş, Serkan Kılıçarslan’a ait olan cüzdanı kendisine teslim etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan görevli Söylemez şunları söyledi;

“Temizlik yaptığım sırada çalılıkların arasında bir adet cüzdan fark ettim. Cüzdanı bulunduğu yerden alarak, saha sorumlumuzu aradım. Bir adet cüzdan bulduğumu söyledim. Saha sorumlumuz cüzdanın bende durmasını söyledi ve daha sonra cüzdanı benden alarak sahibine ulaştırdı. Bu tarz olaylarla ara sıra karşılaşıyoruz ve insanlık görevi olarak sahiplerini bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Kaybolan cüzdanın sahibi Serkan Kılıçarslan ise, “Cüzdanımın kaybolduğunu bir sonraki gün fark ettim. Allah razı olsun, Odunpazarı Belediyesi’nde görev yapan bir ablamız cüzdanımı bulmuş, kendisine teşekkür ediyorum. Murat Akkuş beni arayıp cüzdanımın bulunduğunu söylediğinde çok sevindim. Cüzdanım kaybolduğunda geri geleceğine inanıyordum. İnsanlığın ölmediğini gördük, ben cüzdanımı bulan ablaya tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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