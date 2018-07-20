Tepebaşı Belediyesinde ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri kapsamında çocuk sahibi olan ailelerin mutluluğunu paylaşmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hoş Geldin Bebek ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Ertuğrulgazi Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile çocuk sahibi olan 6 aileyi tebrik etti.

İlk olarak Sezer ve Nazlı Işık çiftini ziyaret eden Başkan Ataç, Ezel Arel bebeği kucağına aldı. Aynı evde misafir olarak bulunan Uğur - Meryem Yılmaz çiftinin Buğlem ve Yusuf, Vildan Gün çiftinin de Yunus isimli bebeğini seven Başkan Ataç, çiçeği burnunda anne, babaları tebrik etti.

Başkan Ataç’ın bir sonraki durağı ise ikiz bebek sahibi olmanın heyecanını yaşayan Nurullah ve Öznur Zengin çiftinin evi oldu. Zengin ailesinin ikiz bebekleri Ömer Asaf ile Nisa Nur’u kucağına alan Başkan Ataç, bebeklere hayırlı bir ömür temennisinde bulundu. Başkan Ataç daha sonra Ramazan ve Kadriye Kahraman çiftini evinde ziyaret etti. Kahraman ailesinin yeni üyesi Elif’i de kucağına alan Başkan Ataç, evde misafir olarak bulunan Bekir ile Esma Atalay çiftini de bebekleri Mehmet Emre’den ötürü tebrik etti.

Ziyaretlerde bebekler ile tek tek ilgilenerek vakit geçiren Başkan Ataç yaptığı değerlendirmede, “Bir insanın bu dünyada yaşayabileceği en büyük mutlulukların başında çocuk sahibi olmak geliyor. Tepebaşı ailesinin giderek büyüdüğünü görmek de bizleri çok mutlu ediyor. Onlar için daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çalışıyoruz, tüm çabamız geleceğimiz olan çocuklarımız için. Diliyorum ki önce ailelerine sonra ülkelerine hayırlı evlatlar olacaklar. Hepsine sağlıklı bir ömür diliyorum, genç anne ve babaları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç’ı ağırlayan aileler de ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek kendisine teşekkür etti.