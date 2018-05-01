Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Bayan Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı

Katıldığı tüm kategorilerde 2012 yılından bugüne kadar hiç maç kaybetmeyen Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Bayan Voleybol Takımı, Eskişehir Yerel Ligi’ni lider tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.2001-2002 doğumlu...

Katıldığı tüm kategorilerde 2012 yılından bugüne kadar hiç maç kaybetmeyen Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Bayan Voleybol Takımı, Eskişehir Yerel Ligi’ni lider tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2001-2002 doğumlu sporculardan oluşan takım, 2016 yılında Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına girmeyi başarmıştı. Bu yıl da yerel lige fırtına gibi başlayan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Bayan Voleybol Takımı, 6 takımın katıldığı ligde şampiyonluğu kazanarak Eskişehir’in gururu oldu ve Eskişehir’i Türkiye Şampiyonası’nda yeniden temsil etmeye hak kazandı. 24-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye Şampiyonası Yarı Finali’nde aralarında Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Kütahya takımlarının bulunduğu müsabakalara çıkacak olan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Bayan Voleybol Takımı, çalışmalarına antrenörler Fatma Çimenli ve Özkan Çimenli gözetiminde devam ediyor. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Bayan Voleybol Takımı’nın bu yıl için en büyük hedefi ise grubu geçerek Türkiye derecesi elde etmek.