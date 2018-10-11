Tepebaşı Kent Enstitüsü’ne kayıtlar devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, Kent Enstitüsü ile Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışını, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlıyor.

Tepebaşı Belediyesi bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarını, hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenme yöntemleriyle Kent Enstitüsü projesi ile karşılıyor. Yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olan Kent Enstitüsü kayıtları devam ediyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak veriliyor. Üniversite-sektör işbirliği olması ile de dikkat çeken projede ayrıca alanlarında uzman akademisyenler, e-öğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yer alıyor. Eğitimler, teknolojiden sosyal medya kullanıma, genel kültürden mesleki eğitime kadar her türlü öğrenme ihtiyaca yanıt verebilecek çeşitliliğe sahip.

Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor. Vatandaşların eğitim, beceri ve üretim döngüsünün tamamlaması ve kentsel yaşam becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet merkezlerinde verilen eğitimlerin, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yüz yüze ve bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden sunulması ile tüm vatandaşları kapsayan bir kent gelişim modeli olması sağlanıyor.

Uzaktan eğitim portalı

Anadolu Üniversitesi ile birlikte hazırlanan ve uygulamaya alınan uzaktan eğitimlerden 16 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Anadolu Üniversitesi eğitmeleri tarafından hazırlanan eğitimler, katılımcıların bilgiye erişimini kolaylaştıran, hızlı, pratik ve geçerliliği olan eğitimler olarak dikkat çekiyor. Eğitimler, hem online sistem üzerinden hem de Belde Evleri’nde yüz yüze eğitim olarak yapılabilecek. Eğitimler sonunda katılımcılara katılım belgesi veya sertifika takdim edilecek. Böylelikle vatandaşların herhangi bir kısıtlama olmaksızın, bilgiye olabildiğince kolay erişimi sağlanacak.

Kayıtların devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde, toplam 7 dersin içeriği hazırlanmış durumda. Girişimcilik, Sosyal Medya, Finansal Okuryazarlık, Gıda Güvenliği, Etkili İletişim, Müşteri İlişkileri ile İngilizce branşları yayına açılarak sistem hizmete sokuldu. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler için kayıt olmak isteyenler ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresinden kayıt yapabilecek. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor. Eğitimler ise 15 Ekim’de başlayacak.