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26 Nisan 2018 Perşembe 16:06

Tepebaşı’nda kursiyer kadınlar hünerlerini sergiliyor

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri kursiyerleri, dönem boyunca aldıkları eğitimleri düzenlenen yıl sonu sergileri ile beğeniye sundu.Yıl sonu sergileri kapsamında Batıkent Belde Evi’nden 34, Avlulu Çarşı Belde Evi’nden 140 ve Tombakzade Belde...

Tepebaşı'nda kursiyer kadınlar hünerlerini sergiliyor
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Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri kursiyerleri, dönem boyunca aldıkları eğitimleri düzenlenen yıl sonu sergileri ile beğeniye sundu.

Yıl sonu sergileri kapsamında Batıkent Belde Evi’nden 34, Avlulu Çarşı Belde Evi’nden 140 ve Tombakzade Belde Evi’nden de 161 kursiyer ürettikleri el emeği eserlerini sergiledi. Örgü, iğne oyası, mefruşat, giyim ve keçe kurslarına katılan kadınlar, yıl boyunca aldıkları teorik ve pratik eğitimleri açılan sergi ile taçlandırdı. Ürünleri inceleyen vatandaşlar beğeni ile karşılarken, kursiyerler de bu imkanı kendilerine sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, Belde Evleri’nin kadınlar için geliştirdikleri en önemli projelerden bir tanesi olduğunu söyledi. Ataç, "Bugün gelinen noktada Belde Evleri tüm ülkeye örnek olmayı başardı ve farklı isimler ile uygulanıyor. Bu noktalarda kadınlarımız hem dostluklar kurarak sosyalleşiyor hem de becerilerini geliştirerek yeni yetenekler ediniyor. Ortaya çıkan ürünler yapılan işin ne kadar başarılı olduğunun da bir göstergesi durumunda. Kursiyerlerimizi ve onların bu ürünleri üretebilecek noktaya ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Tepebaşı’nda kadınlar üretmeye, sosyalleşmeye ve mutlu olmaya devam edecek" diye konuştu.
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