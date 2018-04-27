ESKİŞEHİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 15:03

Tohum ve Fide Takas Şenliği başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi’nin düzenlediği Yerel Tohum ve Fide Takas Şenliği’nin 3.’sü Yakakayı mahallesinde yapılacak.2006 yılında çıkarılan 5553 sayılı Tohumculuk Yasasıyla tescillenmemiş tohum satışının yasaklanması...

Tohum ve Fide Takas Şenliği başlıyor
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Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi’nin düzenlediği Yerel Tohum ve Fide Takas Şenliği’nin 3.’sü Yakakayı mahallesinde yapılacak.

2006 yılında çıkarılan 5553 sayılı Tohumculuk Yasasıyla tescillenmemiş tohum satışının yasaklanması ile Türkiye genelinde yok olmaya yüz tutan yerel tohumların korunması ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla 2010 yılından itibaren ülkemizde 40’tan fazla yerel tohum takas şenlikleri düzenleniyor. Eskişehir’de ise yerli, yerel, doğal, atalık, evladiyelik, komşumuzdan gelen geleneksel köylü tohumlarının yaşatılması amacıyla Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi’nin düzenlediği Yerel Tohum ve Fide Takas Şenliği gerçekleşecek. 28 Nisan tarihinde gerçekleşecek şenlik, ücretsiz olacak ve 11:00’de ki doğa yürüyüşü ile başlayacak. Ayrıca gün boyu sürecek etkinlikte; tohum ve fide takas stantları, serbest kürsü konuşmaları ve konser yer alıyor.
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