Toplum Destekli Polisten çocuklara güvenli yaşam eğitimi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ‘Polis-Halk’ ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; halkla ilişkilerinin geliştirilmesi ile toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kentteki camilerinde ve yaz Kur’an Kkrslarına katılan öğrencilere yönelik 115 toplantı yapıldı. 3 bin 211 öğrenciye polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla polislik mesleğinin tanıtılması, trafik kuralları, kişisel güvenliklerinin sağlanması, yabancılara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, boğulma olayları ile genel güvenlik konularında bilgilendirme gerçekleştirildi. Hırsızlık, dolandırıcılık, 155 Polis İmdat Hattının Kullanımı ve Önemi hakkında hazırlanan broşürler de dağıtıldı.