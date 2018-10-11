TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ESOGÜ’lü öğrencilerle

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerle bir araya geldi"Eskişehir Değerleri ile Buluşuyor" etkinliği, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşmacı olarak katılımı ile...

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerle bir araya geldi

"Eskişehir Değerleri ile Buluşuyor" etkinliği, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşmacı olarak katılımı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti. Eskişehir Valiliği’nin bilim, sanat, spor, sağlık, bürokrasi gibi alanlarda başarılı çalışmalar yürüten Eskişehirli isimler ile öğrenci, akademisyen ve öğretmenleri bir araya getirmeyi amaçlayan projesi kapsamında ESOGÜ ile ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrenciler ve akademisyenlerle bir söyleşi yaptı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında, öğrencilik yıllarından başlayarak akademik kariyeri sürecinde yaşadıklarını gençlerle paylaştı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyeliği, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, YÖK Yürütme Kurulu Üyeliği, YÖK Başkan Vekilliği gibi önemli görevlerde bulunan Prof. Dr. Hasan Mandal, çalışmaları sırasında karşılaştığı engellerden örnekler vererek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle seramik alanında yürüttüğü bilimsel çalışmalarından da bahseden Prof. Dr. Hasan Mandal, özverili ve çok çalışmanın, doğru kariyer planlamasının önemine vurgu yaptı, konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Etkinlik Prof. Dr. Hasan Mandal’a ESOGÜ öğrencileri adına çiçek takdim edilmesi ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın plaket takdimi ile son buldu.