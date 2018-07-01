Tuğba Yurt Sivrihisarlıları coşturdu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde gerçekleşen Tuğba Yurt konseri ile vatandaşlar eğlence dolu dakikalar yaşadı.Sivrihisar’da üç gün sürecek şenliklerde,...

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde gerçekleşen Tuğba Yurt konseri ile vatandaşlar eğlence dolu dakikalar yaşadı.

Sivrihisar’da üç gün sürecek şenliklerde, her akşam bir sanatçı sahne alıyor. İlk gün Mithat Körler konseriyle eğlenen Sivrihisarlılar, ikinci günde ise Tuğba Yurt konserini coşkuyla dinledi. Gerçekleşen dans gösterileri ve eğlencelerin ardından akşam saat 20.30’da sahneye çıkan Tuğba Yurt, Sivrihisarlı hayranlarına en sevilen şarkılarını seslendirdi. Sivrihisarlılar da sanatçının şarkılarına eşlik etti. Konserin ardından Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından Tuğba Yurt’a çeşitli hediyeler verildi.

Şenliğin son gününde sahne alacak Koray Avcı ise, akşam saat 20.30’da hayranları ile buluşacak.