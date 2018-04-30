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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:35

Türk Dünyası Müzik Topluluğu müzikseverlerle buluştu

Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi "Türk Dünyası Müzik Topluluğu" konseri, Atatürk Kültür Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirildi.Ferdi Cansız’ın hazırlayıp yönettiği konserde dinleyiciler...

Türk Dünyası Müzik Topluluğu müzikseverlerle buluştu
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Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi "Türk Dünyası Müzik Topluluğu" konseri, Atatürk Kültür Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ferdi Cansız’ın hazırlayıp yönettiği konserde dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. Türkiye’nin 10 farklı yöresinden 16 türkünün seslendirildiği konserde 43 ses sanatçısı ve 12 kişilik orkestra yer aldı. Konserde müziklerin yanı sıra Sara Koral’ın sergilediği dans gösterisi de seyircilerin beğenisini topladı. Konserin açılışında konuşan Sultan Uysal, Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1975 yılında kurulan Halkbilim Araştırmaları Merkezi’nin en eski ve kurumsallaşmış merkezlerden biri olduğuna dikkat çekti. Halkbilim Araştırmaları Merkezi’nin değişmekte olan halk kültürünü; derleme, tanıtma, yaşatma ve genç kuşaklara aktarma vizyonundan hareketle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uysal, merkez olarak yaşam koşulları ile kültürel yapıya uygun bir şekilde yenilikçi ve farklılıklara açık bir kuşak yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Son olarak Halkbilim Araştırmaları Merkezi Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun hedeflerine de değinen Sultan Uysal şunları söyledi;

"Topluluk olarak hedeflerimiz arasında dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türklerin geleneksel müzik kültürünü tanımalarına ayrıca yöresel müzik icralarındaki üslup ve lehçeyi tahrip etmeden icra etmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz."
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