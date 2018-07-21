ESKİŞEHİR:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:23

Ülkü Ocaklarından “Uyuşturucuya Hayır!”

Eskişehir Ülkü Ocakları Yunus Emre İlçe Başkanlığı tarafından, uyuşturucu maddenin zararlarına dikkat çekmek amacı ile, ‘Uyuşturucuya hayır, damarlarındaki asil kanı kirletme!’ sloganı ile basın açıklaması yapıldı.Ülkü Ocakları’nın...

Ülkü Ocaklarından 'Uyuşturucuya Hayır!”
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Eskişehir Ülkü Ocakları Yunus Emre İlçe Başkanlığı tarafından, uyuşturucu maddenin zararlarına dikkat çekmek amacı ile, ‘Uyuşturucuya hayır, damarlarındaki asil kanı kirletme!’ sloganı ile basın açıklaması yapıldı.

Ülkü Ocakları’nın Türkiye’de ve dünyadaki gençleri etkisiz hale getirmek isteyen uyuşturucu bağımlığına karşı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, Yediler parkı girişinde yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda oldukça düşen uyuşturucu madde kullanım yaşı ve uyuşturucunun zararlarıyla ilgili konuştu. Biricik, “Geleceğimize yön verecek umut bağladığımız gençlerimiz uyuşturucu batağına saplanmakta, geleceğe umutla bakan gözlerdeki ışıklar sönmekte, sağlıklı fikirlerin yeşereceği beyinler çoraklaşmaktadır. Aile bağları kopmakta, toplum içinde ahlaki çöküntüler yaşanmaktadır. Bu kapsamda Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Milletvekili Olcay Kılavuz’un “Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme” sloganıyla başlatmış olduğu uyuşturucu ile mücadele konusunda biz de Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı olarak etkin bir biçimde çalışmalarımıza devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.
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