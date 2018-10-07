Ülkü Ocakları’ndan Yaşlılar Haftası’nda anlamlı ziyaret

Eskişehir Ülkü Ocağı il yöneticileri Maide Bolel Huzurevi’nde kalanları Yaşlılar Haftası nedeniyle ziyaret etti.

Maide Bolel Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren yaşlıların haftasını kutlayan Ülkü Ocağı üyeleri, huzurevi sakinlerine hediyeler verdi. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette yaşlılar ile ziyaretçiler arasında duygulu anlar da yaşandı. Huzurevi sakinleri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.