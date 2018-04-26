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26 Nisan 2018 Perşembe 11:54

Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu 2’inci gününde

Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen ve Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen Uluslararası Milenyumda İletişim (Communication in the Millenium-CIM) Sempozyumu, 2’inci günüyle devam ediyor.Amerika Birleşik Devletleri’nden Austin Teksas Üniversitesi...

Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu 2'inci gününde
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Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen ve Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen Uluslararası Milenyumda İletişim (Communication in the Millenium-CIM) Sempozyumu, 2’inci günüyle devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Austin Teksas Üniversitesi ve Türkiye’den Anadolu Üniversitesinin dönüşümlü olarak ev sahipliği yaptığı sempozyumu ilk gününü tamamladı.

Yabancı konukların da katılımıyla başlayan sempozyumun ilk gününde reklamcılıktan gazeteciliğe, yeni medyadan sinemaya kadar birçok ana başlık altında toplam 12 oturum gerçekleştirildi. Sabah oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte sempozyum katılımcıları Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi önünde aile fotoğrafı çektirdi. Prof. Dr. Uğur Demiray’ın anısına düzenlenen sempozyum bugün 16 ve yarın 12 oturumla devam edecek. Sempozyum programı https://www.cimsymposium.org sitesinden takip edilebiliyor.
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