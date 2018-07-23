ESKİŞEHİR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06

Uluslararası öğrenciler Gürleyik Şelalesindeki "Kardeşlik Pikniği" buluştu

“Biz Bir Milletiz” sloganı ile hareket ederek uluslararası öğrencilere kucak açan Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneğinin (YUDER) Gürleyik Şelalesine organize ettiği "Kardeşlik Pikniği" buluşması uluslararası misafir öğrenciler...

Uluslararası öğrenciler Gürleyik Şelalesindeki 'Kardeşlik Pikniği' buluştu
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“Biz Bir Milletiz” sloganı ile hareket ederek uluslararası öğrencilere kucak açan Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneğinin (YUDER) Gürleyik Şelalesine organize ettiği "Kardeşlik Pikniği" buluşması uluslararası misafir öğrenciler için unutulmaz bir anı oldu.

Öğrenciler organizasyona büyük ilgi göstererek 35 farklı ülkeden 100 öğrenci katılım sağladı.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik Köyü’nde bulunan, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden ve özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ilk adresi olan Gürleyik Şelalesi gezinin etabına misafir etti. Öğrenciler burada doğa yürüyüşü yaptılar ve şelalede oluşan doğal havuzlarda yüzerek serinlediler. Daha sonra öğrenciler ilçe merkezi yakınındaki Kalburcu piknik alanında mangal yaktılar. İkramın ardından voleybol, futbol, halat çekme, yumurta yarışı, kör ebe, çuval yarışı gibi aktiviteler ile öğrenciler doyasıya eğlendi.

YUDER Başkanı Nihat Demir, piknik ve gezi ile ilgili şunları kaydetti;

"Bugün hepimiz için güzel bir gün oldu. 100 öğrenci ile piknik programımızı gerçekleştirdik. Kız öğrencilerimiz ile derneğimizin bayan ekibi ilgilendi. Bu organizasyondaki amacımız farklı ülkelerin kültürünü Eskişehir’e taşıyan uluslararası öğrencilerin birbirleri ile tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamak . Ayrıca Eskişehir’in turizme yönelik doğal çevresiyle onları buluşturmaktır. Bundan sonrada yine farklı etkinliklerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, desteğini bizden esirgemeyen Mihalıççıklar Derneği Başkanı Nurettin Kaba ve Eskişehir İHH Başkanı Musa Karadaş’a teşekkür ediyorum."
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