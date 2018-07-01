ESKİŞEHİR:
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01 Temmuz 2018 Pazar 16:23

Umudun Çocukları Avşa Adası’nda

Eskişehir Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği üyeleri, Avşa Adası’nda tatil yaptı.Eskişehir’den bir otobüs ile yola çıkan özel misafirler, bir haftalık kültür ve kaynaşma etkinliği çerçevesinde...

Umudun Çocukları Avşa Adası'nda
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Eskişehir Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği üyeleri, Avşa Adası’nda tatil yaptı.

Eskişehir’den bir otobüs ile yola çıkan özel misafirler, bir haftalık kültür ve kaynaşma etkinliği çerçevesinde tatil yapma imkanı buldu. Avşa Adası’na yapılan gezide, 40 engelli çocuğun yanı sıra refakatçileri yer aldı. Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği Gülcan Karakuş geziyi değerlendirerek, "Her fırsatta özel gençlerimiz için gezi programları düzenliyoruz. Bu sefer de aileleriyle birlikte tatil yapma imkanı buldular. Elbette bize otobüs imkanı sunan kişilere özel bir teşekkür ediyoruz. Gezilerimiz ve diğer aktivitelerimiz devam edecektir" dedi.
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