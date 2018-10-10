Umudun çocukları Ayvalık’ta

Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma, Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği, Ayvalık Festivali’ne katıldı.Hava muhalefetine rağmen bin 200 kişinin buluştuğu festivale birçok ilden katılım sağlandı. 26’ncısı düzenlenen geleneksel...

Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma, Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği, Ayvalık Festivali’ne katıldı.

Hava muhalefetine rağmen bin 200 kişinin buluştuğu festivale birçok ilden katılım sağlandı. 26’ncısı düzenlenen geleneksel festivalde vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı. Eskişehir’i temsilen Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma, Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği festivalde yer aldı. Ayrıca dernek üyeleri Ayvalık anısı olarak bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.