ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:40

Umut Kapısı projesi kabul edildi

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesinin "Umut Kapısı" projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özden, projenin faydalarını anlattı....

Umut Kapısı projesi kabul edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesinin "Umut Kapısı" projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özden, projenin faydalarını anlattı. Proje yaygınlaştırma çalışmalarının ilerleyen günlerde başlayacağına değinen Özden, "Okulumuz İngilizce Öğretmeni Özkan Çam tarafından hazırlanan ’Umut Kapısı’ isimli ’Göçmen, mülteci ve azınlık çocuklarının Avrupa okullarına ve topluma entegrasyonu’ konulu projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edildi ve hibe desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında; okul personeli 5 öğretmen, İtalya’da konu ile ilgili eğitim alacaklardır. Alınan eğitim sonucunda; proje yaygınlaştırma çalışmaları, ilerleyen günlerde okulumuzda başlayacaktır. Öğretmen Özkan Çam ve sorumlu ekibe teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz. Nice güzel projeler üretmek dileğiyle" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku