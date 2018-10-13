Umut Kapısı projesi kabul edildi

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesinin "Umut Kapısı" projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özden, projenin faydalarını anlattı. Proje yaygınlaştırma çalışmalarının ilerleyen günlerde başlayacağına değinen Özden, "Okulumuz İngilizce Öğretmeni Özkan Çam tarafından hazırlanan ’Umut Kapısı’ isimli ’Göçmen, mülteci ve azınlık çocuklarının Avrupa okullarına ve topluma entegrasyonu’ konulu projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edildi ve hibe desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında; okul personeli 5 öğretmen, İtalya’da konu ile ilgili eğitim alacaklardır. Alınan eğitim sonucunda; proje yaygınlaştırma çalışmaları, ilerleyen günlerde okulumuzda başlayacaktır. Öğretmen Özkan Çam ve sorumlu ekibe teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz. Nice güzel projeler üretmek dileğiyle" dedi.