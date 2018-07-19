Üniversite sanayi işbirliği için imzalar atıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Lande Endüstriyel Metal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. arasında işbirliği için anlaşma imzalandı.

Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine ESOGÜ Rektörü Kemal Şenocak, Şirket Genel Müdürü Reyhan Ekşi ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş katıldı. Atılan imzalar ile üniversite - sanayi arasında Ar-Ge çalışmaları ve işbirliği amaçlanırken her iki taraf da anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. ESOGÜ Rektörü Kemal Şenocak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Lande ile Osmangazi arasındaki bu protokol, üniversitemiz açısından büyük bir kazanç. İmzalamaktan büyük bir şeref ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Diğer firmalara da örnek teşkil etmesini diliyorum”

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise anlaşmanın örnek teşkil etmesini dileyerek, “Bizler de gerçekten ihtiyaç doğduğu için aslında bu çalışmayı yapıyoruz. Ben diğer firmalara da örnek teşkil etmesini diliyorum. Rekabetçi gücümüzü arttırabilmemiz için bundan sonra inovasyon, Ar-Ge, tasarım gibi konulara yatırım yapmak gerekiyor. Burada tabii ki de devletin teşvikleri de vardır, üniversitelerimizde ciddi bir entelektüel birikim vardır. Bunları da sonuna kadar kullanmak gerekiyor. Eminim kısa süre içerisinde bunun meyvelerini biz şirket olarak göreceğiz. Ticaret Odası Başkanı olarak da bütün sanayilerden bu tip çalışmaların yapılmasını tavsiye ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur” dedi.

Şirket Genel Müdürü Reyhan Ekşi de yaptığı açıklamada, “Bilimin ve sanayinin birleştiği yerdeyiz. Bilimin olduğu yerde değerli akademisyen arkadaşlarımızın, hocalarımızın ve sizlerin desteğiyle bu işi hakkıyla yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İmzalar atıldıktan sonra hatıra fotoğrafı çekilmesi ile toplantı sona erdi.