Vali Çakacak, Eskişehir Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Özdemir Çakacak, yapımı devam eden bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki alt yapı çalışmalarının koordinasyon içerisinde yürütülmesine yönelik olarak; Odunpazarı Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları,...

Vali Özdemir Çakacak, yapımı devam eden bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki alt yapı çalışmalarının koordinasyon içerisinde yürütülmesine yönelik olarak; Odunpazarı Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları, OEDAŞ, Telekom ve yüklenici firma yetkilileri ile bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Son model teknolojik donanıma ve 5 yıldızlı otel odası konforuna sahip olacak hastanenin en yakın sürede hizmete gireceğini söyleyen Vali Çakacak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. "Sağlıkta Dönüşüm Programı" çerçevesinde, vatandaşların sağlık alanında ulaşılan en son teknolojik hizmetlerden faydalanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Eskişehir’e yapılan büyük yatırımlardan birisi olan bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi’nin bölgemiz ve ilimiz açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. İnşaat yapımında artık sona gelindiğini de açıklayan Vali Çakacak, eksikliklerin en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, hastanenin yakın zamanda faaliyete geçeceğini ifade etti.

Diğer yandan Vali Çakacak’a bu incelemelerinde; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yüklenici firma temsilcisi ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.