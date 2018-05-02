Vali Çakacak, ESO yöneticilerini kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Celalettin Kesikbaş ve oda yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Başkan Kesikbaş’a ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Son yıllarda ülkemizde artan sanayileşmeye dikkat çeken Vali Çakacak, ülke kalkınmasına büyük destek olan Eskişehirli sanayici ve işadamlarına teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, "Valilik devletin ve hükümetin temsil makamıdır. Dolayısıyla valiliğimiz koordinasyonunda ilimiz sanayisinin geliştirilmesi ve bulunduğu noktadan daha ileri götürülmesi için sanayi odamızla, sanayicilerimizle birlikte çaba göstermek durumundayız. Eskişehir, sanayi açısından altyapısı zengin bir şehir. Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden firmalarımızla büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendiren sanayici ve işadamlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin gerçekleştirmek istediği hedefleri var. Türk insanının isteyip de yapamadığı hiçbir şey yoktur. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım" dedi.

Mesleki eğitimin önemine de dikkat çeken Vali Çakacak, "İlimizde sanayi zaten belli bir yere gelmiş durumda. Bunu alıp daha yukarılara çıkarmak, neler yapılabileceğini konuşmak ve belirlenen hedeflere doğru çabalamak hep birlikte yapacağımız işler. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Sanayicilerimizle, işadamlarımızla birlikte ilimizin kalkınması için mesai mefhumu gözetmeden ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. Vali Çakacak, sanayileşmenin önemi konusundaki çalışmalarıyla ülkemizin öncü kuruluşlarından biri olan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Kesikbaş’a ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yaklaşık 50 yıldır Eskişehir sanayisine hizmet eden ESO’nun Eskişehir’de sanayicilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini aktaran Başkan Kesikbaş ise yeni bir vizyon için bu göreve geldiklerini söyledi. Ciddi projelerle, Eskişehir sanayisini daha ilerilere taşımayı kendilerine hedef edindiklerini bildiren Başkan Kesikbaş, özellikle 2 tane konuya çok önem verdiklerini bunun bir tanesinin ihracatla büyümek diğerinin ise mesleki eğitim olduğunu belirtti.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini ileten Başkan Kesikbaş, ESO olarak hayata geçirmek istedikleri önemli projelerinin olduğunu, tüm bunları yaparken de alınan mesafeyi ve gerçekleştirilen işleri her ay rapor şeklinde başta valilik olmak üzere tüm ilgili kurumlarla paylaşacaklarını açıkladı.