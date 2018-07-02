Vali Çakacak Tepebaşı Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

Vali Çakacak sohbet havasında geçen ziyarette Tepebaşı Kaymakamlığı’nın önemli çalışmalar yaptığını söyledi. İlçenin genel yapısı hakkında Vali Çakacak’a bilgiler veren Kaymakam Salih Keser ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe sınırları içerisinde yer alan önemli kuruluşların bulunduğunu bildirdi.

Vali Özdemir Çakacak, Tepebaşı Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Salih Keser’den bilgi aldı.

Vali Özdemir Çakacak, Tepebaşı Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Salih Keser’den bilgi aldı.Vali Çakacak sohbet havasında geçen ziyarette Tepebaşı Kaymakamlığı’nın önemli çalışmalar yaptığını...

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