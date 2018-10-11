ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 09:21

Vali Çakacak, TSYD Eskişehir şubesini kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Vali Çakacak, ziyaretten...

Vali Çakacak, TSYD Eskişehir şubesini kabul etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin daha çok gelişmesi ve kalkınması için sporun önemine vurgu yaptı. Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, sporun özendirilmesi adına etkin bir rol oynayan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Sadi Seda’ya ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette konuşan TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Seda da, kamu yararına çalışan TSYD’nin görevleri hakkında bilgi verdi. Spor medyasının akreditasyonları konusundaki tek yetkili kuruluş olduklarını belirten Başkan Seda, onursal üye olarak görmek istedikleri Vali Çakacak’a TSYD’nin rozetini takdim etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku