Vali Çakacak, Türk İş İl Temsilcisi Demir’i kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk İş İl Temsilcisi Orhan Demir ve beraberindeki Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı sendika başkanlarını makamında kabul etti.
Sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Vali Çakacak, toplumun tümünü ilgilendiren meselelerde, birlikte çalışmanın ve aynı dili kullanmanın büyük fayda sağlayacağını söyledi. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, göreve yeni seçilen Başkan Demir’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Eskişehir’de Türk İş’e bağlı sendikaların toplam 35 bin 51 üyesi olduğunu bildiren Başkan Demir, uzun süre Türk İş İl Temsilcisi olan Nejat Kılıç’ın görevinden ayrılması üzerine göreve geldiğini belirtti.Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, Türk-İş Konfederasyonuna Bağlı Sendika Başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi.