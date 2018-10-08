Voleybolcuların Kazım Kurt’a hediyesi galibiyet oldu

Erkekler Voleybol 2. liginde Eskişehir’i temsil eden Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, sezona galibiyetle başladı.

Sezonun ilk maçında Bursa Gemlikspor’a karşı forma giyen Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, rakibini 3-0 mağlup etti. Maç öncesi Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, sporculara “Zeki, çevik ve ahlaklı olun” dedi.

Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü sezon açılışını gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediyesi Yemekhanesinde düzenlenen sezon açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da katıldı. Sezon açılışında konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin her zaman spora ve sporcuya destek verdiğini söyledi.

“Zeki, çevik ve ahlaklı olun"

Sezon açılışında konuşan Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak spora, sporcuya ve onların hocalarına destek olmak istediklerini söyledi. ’İlla yenelim, şampiyon olalım’ diye bir şartları olmadığını vurgulayan Başkan Kurt, “Ama hocalardan şunu istiyoruz, Odunpazarı’nda spor yapan gençler mutlaka gelişsin. Daha iyi takımlara gitsin. Daha iyi şanslar yakalasın. Milli takımlara gitsin; profesyonel olsun, para kazansın. Bence bizim görevimiz budur. Bunu yaparken arada şampiyonluklar da, çok iyi dereceler de olur. Buna itirazımız yok, seviniriz. Voleybol takımımız ilk defa 2. Ligde mücadele edecek. Onlara başarılar diliyorum. Umarım, beklediklerini alırlar. Ben onarla her türlü desteği vereceğimizi söylüyorum. Bu diğer takımlarımıza destek olmayacağımız anlamına gelmez. Odunpazarıspor’un değişik branşlarda başarılar elde etmesi bizi sevindirir. O nedenle hem derslerinize çalışmanız, hem de ailenize ve çevrenize faydalı insan olmanız, Türk sporuna da katkı sunan sporcular olmanız bizim için önemlidir” dedi. İşinde başarılı olamayanın yaptığı sporda da başarılı olamayacağını belirten

Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlere devam etti:

“Yaptığı sporda çok başarılı olanlar da profosyonel olup, oradan da ekmeğini kazanabilir. İlla profesyonel olacağız diye bir mantığınız olmasın, esas olan sağlıklı olmak, düzgün spor yapabilmektir. Bu eğitimi gerçekleştirebilirsek Odunpazarıspor başarılı olur. Belediye olarak Odunpazarıspor’a elimizden geleni bütün desteği veririz, vermeye de hazırız. Sizlere yeni sezonda başarılar diliyorum. Umarım hedeflere birlikte kavuşuruz. Zeki, çevik ve ahlaklı olursanız çok daha memnun oluruz. Hepinize başarılar diliyorum. Gençlere de iyi çalışmalar diliyorum.”

Galibiyetle başladılar

Erkekler Voleybol 2. liginde Eskişehir’i bu yıl ilk kez temsil eden Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, sezonu Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Spor salonunda açtı. Bursa Gemlikspor’u ağırlayan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan voleybol takımı, galibiyeti doğum gününü kutlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a hediye etti. Başkan Kurt ise oyunculara teşekkür ederken, yeni sezonun güzel geçmesi temennisinde bulundu.