Yabancı Diller Yüksekokulu renkli bir etkinliğe imza attı

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda ’Kültürel Değişim Poster Sunumu’ adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Sunumun açılışına Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Belgin Aydın, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Meral Melek Ünver, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından da Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Aşuk ile Maşuk oyununu sergilendi.

"Öğrencilerimizin kültürlerarası bilgi alışverişinde bulunmalarını hedefledik"

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Belgin Aydın, etkinlikteki amaçlarının öğrencilerin Erasmus öğrencileriyle bir araya gelerek dili gerçek bir amaç için kullanmalarını sağlamak ve bunu da sınıf dışında bir ortamda gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Aydın, "Daha sonraki amaç ise kültürlerarası ve ülkeler arası bilgi alışverişinde bulunabilmeleri. Dolayısıyla Erasmus Ofisi’yle irtibata geçtik ve gönüllü olan öğrencilerden kendi ülkeleriyle ilgili posterler ve sunular hazırlamalarını rica ettik. Aynı şekilde kendi öğrencilerimizden de Türkiye ile ilgili benzer bir hazırlık yapmalarını istedik. Bu sürecin sonunda hazırlamış oldukları sunular ve çeşitli etkinliklerle hedeflediğimiz gibi birbirlerinin kültürleri ve ülkeleri hakkında eğlenerek öğrenme deneyimini gerçekleştirmiş oldular" diye konuştu.

Öğr. Gör. Meral Melek Ünver ise bu etkinliğin ilkini aralık ayında ’Erasmus YDYO Öğrenci Buluşması’ adıyla yaptıklarını belirterek şunları söyledi;

"Amacımız, öğrenciler için sınıf dışında da İngilizce konuşmak üzere bir ortam oluşturmak ve bir taraftan da onların farklı kültürden insanlarla buluşup kültür alışverişinde bulunmalarını sağlamaktı. İkincisini düzenlediğimiz bu etkinlikle çok daha geniş yelpazede bunu sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Erasmusa gelen öğrencilerimiz kendi ülkeleriyle ilgili tanıtım yapmak için gönüllü oldular. Aynı şekilde bizim Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca ve İngilizce bölümünde hazırlık okuyan öğrencilerimiz de sunum yapmak için farklı temalarda sunular hazırladılar. Biliyoruz ki buradaki öğrencilerimizin çoğu önümüzdeki yıl bölümlerine gittiklerinde Erasmus kapsamında deneyim elde etmek isteyecekler. Dolayısıyla bu organizasyon, onlar için de Erasmus öğrencileriyle tanışıp hem kendi deneyimleriyle ilgili bilgi almak hem de bu kapsamdaki planlarını hazırlamaları için bir olanak oldu aynı zamanda."