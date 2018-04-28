Yakakayı’da yerel tohum ve fide takas şenliği

Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi’nin düzenlediği Yerel Tohum ve Fide Takas Şenliği’nin 3.’sü Yakakayı mahallesinde gerçekleştirildi.Öğlen saetlerinde ‘sağlık için yürüyoruz köyümüzü tanıyoruz’ gezisiyle başlayan...

Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi’nin düzenlediği Yerel Tohum ve Fide Takas Şenliği’nin 3.’sü Yakakayı mahallesinde gerçekleştirildi.

Öğlen saetlerinde ‘sağlık için yürüyoruz köyümüzü tanıyoruz’ gezisiyle başlayan şenliğe katılan Yakakayılılar, kent merkezinden gelen misafirlerini traktörlerle ormanlık alana gezintiye çıkardı. Doğa yürüyüşü, mahalle merkezinde tamamlandıktan sonra öğle yemeğine geçildi. Mahalle sakinleri yaptıkları doğal ürünleri, 15 çevre derneğinin üyeleri de yerel tohum ve fidelerini takas için tezgahlara çıkardı. Mahalle meydanına kurulan sahneye çıkan dernek temsilcileri, yerel ve doğal tohumlun önemini anlatarak Yakakayalılara misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür etti.

Daha sonra birer konuşma yapan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç da Yakakayılılar’a teşekkürlerini sunarak çevreci mesajlar verdi.

Tohum ve fide takaslarının yapılmasının ardından verilen konserde eğlenen katılımcılar oyunlar oynandı ve etkinlik şenlik havasında sona erdi.