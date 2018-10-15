Yarının kentlerinde Tepebaşı örneği

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Elektrikli Araçlar ve Altyapı Zirvesi’ne katılarak Tepebaşı Belediyesi’nin elektrikli araç vizyonu hakkında sunum gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcısı Savaş, Elektrikli Araçlar Bilgilendirme Derneği (ELADER) ve Schneider Elektrik tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Elektrikli Araçlar ve Altyapı Zirvesi ve Türkiye Elektrikli Araçlar ve Altyapı Ödülleri programına katıldı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sektörün önde gelen uzmanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşlarının bir araya geldiği programa katılan Savaş, oturumda konuşma yaptı. Oturumda Yarının Kentlerinde Elektrikli Araç Altyapıları İçin Planlama ve Eskişehir Tepebaşı Örneği konulu bir konuşma yapan Savaş, Tepebaşı Belediyesi’nin yürüttüğü Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi kapsamında hizmete kazandırılan hibrit otomobiller, elektrikli otobüsler ve elektrikli bisikletler konusunda aktarımlarda bulundu. Melih Savaş, Avrupa Birliği tarafından dünyanın en yüksek bütçeli bilimsel ve uygulamaya dayalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturulan hibe programı, Ufuk 2020’den kazanılan hibe ile gerçekleştirilen proje hakkında bilgiler paylaştı.