‘Yerelden Ulusala Eskişehir’ konferansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kariyer Merkezi’nin düzenlediği “Yerelden Ulusala Eskişehir” konulu mesleki ve kişisel gelişim etkinliği, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan Kariyer Merkezi Başkanı Atakan Eyridağ, kısaca merkezi tanıtarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Atakan Eyridağ merkezin misyonunun “Hayalini kur, hedefini koy ve gerçeğe dönüştür” olduğunu, vizyonunun ise öğrencilerin daha eğitim sürecinde iş hayatına hazırlanmasını sağlayarak mezuniyetten sonra istenen personel olması için gerekli altyapı ve organizasyonları gerçekleştirip, Kariyer Merkezleri arasında en etkin merkez haline gelmek olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Nuray Girginer moderatörlüğünde Özlem Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Tekgöz ve Sarar CEO’su Emre Sarar’ın “Başarı” konulu konuşmalarının yer aldığı ilk oturuma geçildi. İkinci oturumda Peyman CEO’su Oğuz Yükselir’in “Bir Marka Yaratmak” konulu konuşması, üçüncü oturumda Asya Halı A.Ş. Genel Müdürü Şaban Şahbaz’ın “Sektörel Anlamda Geleceği Yönetmek” konulu konuşması, dördüncü ve son oturumda ise TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı’nın “Raylı Sistemlerde Sektörel Yaklaşım” konulu konuşması yer aldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan yöneticiler tecrübelerini gençlerle paylaşırken kendilerine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.