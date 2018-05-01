ESKİŞEHİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:32

Yıl sonu gösterisinde coşkulu anlar yaşandı

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı bağlama, gitar, ney, ut ve vurmalı çalgılar atölye katılımcıları yıl sonu gösterisi gerçekleştirdi.Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen bağlama,...

Yıl sonu gösterisinde coşkulu anlar yaşandı
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Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı bağlama, gitar, ney, ut ve vurmalı çalgılar atölye katılımcıları yıl sonu gösterisi gerçekleştirdi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen bağlama, gitar, ney, ut, vurmalı çalgılar yıl sonu gösterisine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan bağlama, gitar, ney, ut ve vurmalı çalgılar atölyelerinde eğitim alan katılımcılar, hazırladıkları gösteri izleyenlere coşkulu bir gece yaşattı. Şefliğini İbrahim Turhan ve Orhan Eryılmaz yaptığı gösteride 100’ün üzerinde atölye katılımcısı yer aldı. Farklı bölgelerden çeşitli eserlerin seslendirildiği ve çalındığı konser, izleyicilerden tam not aldı.

Konser sonrasında konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir’in Odunpazarı’nda sanata doyacağını belirtti. Başkan Kurt, “Sanat önemli bir unsur ve Odunpazarı Belediyesi sanata, sanatçıya destek olmaya devam ediyor. Bugün izlediğiniz etkinlik, amatörce yapılan çalışma. Ancak en üst seviyeye gelmiş. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Türkiye’nin aydınlık geleceği sadece yol yapmakla, asfaltla olmuyor. Sanatı, sanatçıyı, kültürü, bilimi sonuna kadar destekleyeceğiz. Her yıl giderek büyüyen bir ekiple, daha çok etkinlik yapacağız. Umarım Eskişehir’de ilkleri de gerçekleştiren bir belediye olacağız. Eskişehir, Odunpazarı’nda sanatı bulacak, sanata doyacak” dedi.
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