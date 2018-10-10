Zabıta ekiplerine uyuşturucu eğitimi

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, zabıta ekiplerine uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitime Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ile Zabıta Müdürlüğü ekibi katıldı. Uzman Psikolog Fatma Ünlü tarafından Prof. Dr. Gülten Seber’in katkıları ile gerçekleştirilen eğitimde, uyuşturucu ve bağımlılık masaya yatırıldı. Sağlıklı Kentler Birliğinin Prof. Dr. Kültegin Ögel danışmanlığında yapmış olduğu Bağımlılıkla Mücadelede Ebeveynlerin Bilmesi Gereken 10 Soru ve Yanıtı adlı filminin izlendiği eğitimde, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’ne vurgu yapıldı. Bağımlılık ve psikopatolojik problemler açısından gençlerin korunması ve ebeveynlere düşen konulara değinilen eğitimde, bu konuda Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına düşen görevler anlatıldı. Eğitimde, “Hangi çocuklar ve gençler uyuşturucu kullanıyor?”, “Çocuğumun uyuşturucu kullanmaması için ne yapmalıyım?”, “Çocuğumun uyuşturucu kullanmaması için kazanmam gereken beceriler ne?”, “Bağımlılıktan söz etmek çocuğumu uyuşturucu kullanmaya teşvik eder mi?”, “Arkadaşı kullanıyor ne yapmalıyım?”. “Çocuğumun uyuşturucu kullandığını nasıl anlarım?”, “Çocuğumun uyuşturucu kullandığından şüpheleniyorum, ne yapmam lazım?”, “Çocuğumun uyuşturucu kullandığını fark ettim, ne yapmam lazım?”, “Bu uyuşturucular neye benziyor?”, “Bağımlılar iyileşebilir mi?” sorularına cevap arandı.

Bu eğitimlerin Zabıta Müdürlüğü bünyesinde sınırlı kalmayacağını belirten yetkililer, ilerleyen süreçlerde hizmet içi eğitim kapsamında belediyenin tüm birimlerinde yapılacağını dile getirdi.