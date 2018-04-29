ESKİŞEHİR:
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29 Nisan 2018 Pazar 15:27

Zehir taciri İran uyruklu şahıs adliyede

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şahıstan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda,...

Zehir taciri İran uyruklu şahıs adliyede
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Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şahıstan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda, uyuşturucu madde nakli ve satışı yapan İran uyruklu 2 şahıs yakalandı. Zanlıların adreslerinde ve araçta yapılan aramalarda, 81.7 gram metamfetamin maddesi ve 100.62 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatılan şahıslardan biri adliyeye sevk edildi.
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