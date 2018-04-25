ESKİŞEHİR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:01

Zeybeklerden Kardeşlik ve Tanıtım Gecesi Kültür Etkinliği

Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi Derneği tarafından düzenlen ’Kardeşlik ve Tanıtım Gecesi Kültür Etkinliği’ sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonu’nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu...

Zeybeklerden Kardeşlik ve Tanıtım Gecesi Kültür Etkinliği
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Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi Derneği tarafından düzenlen ’Kardeşlik ve Tanıtım Gecesi Kültür Etkinliği’ sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonu’nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Etkinlikte Türk Halk Müziği sanatçısı Yusuf Karaman, İllaki Aşk Topluluğu, aşık Arif Çayır, Suna Telli ve Anadolu Kadınları görev aldı. Burada bir konuşma yapan Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi Derneği Başkanı Sultan Sarı, etkinlikte görev alan katılımcılara teşekkür ederek, amaçlarının Eskişehir’de milli kültürü ve Eskişehir kültürünü yaşatmak, kitlelere yaymak ve tanıtmak olduğunu söyledi.

Şair ve yazar Ahmet Urfalı ise, "Zeybek adı, Balkanlardan Türkistan’a kadar bütün Türk coğrafyasında kullanılmakta, oyunları oynanmaktadır. Türk coğrafyasında zeybek adını taşıyan köyler ve yerleşim yerleri bulunmaktadır. Zeybek kelimesinin zeybak, zibak, saybak şeklinde söylendiği de bilinmektedir. Zeybek kelimesi borcuna sadık, sözünün eri, bey, koruyucu, kollayıcı anlamlarına da gelmektedir" diye konuştu.

Ardından Sultanlar Zeybek Ekibi, Eskişehir halk oyunları gösterisini sundu.
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