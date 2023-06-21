Eşya taşırken 3'üncü kattan düşen şahıs ağır yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde evinde eşya taşırken üçüncü kattan düşen şahıs ağır yaralandı.

Eşya taşırken 3'üncü kattan düşen şahıs ağır yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Olay, 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan beş katlı apartmanın üçüncü katındaki ikametinde eşya taşıyan T.A. (33) çıktığı balkondan dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan T.A. burada tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren T.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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