Etkinliği giderek azaldı

Şenol Güneş gibi bir teknik direktör, üzerinde cevher olan bir oyuncudan taş çıkarmayı iyi biliyorken neden Masuaku ile bağını kesip göndermemize falan izin verdi? Ya da öyle bir şey, Masuaku gitmeli ama giderlerse parayı alıp gidiyorlar. Masuaku'nun 25 maç oynama seçeneği sorunlu, mali tablosuna bakmak lazım ama 25'ten fazla oyun oynayabiliyorsa oyuncu para veriyor ve eğer iyi bir oyuncuysa başka bir mali hesapta Beşiktaş harika değil. Oyuncu, yerine Cannell'i koyarsam etkisiz olmaz. Aşağı yukarı aynı verimliliği elde edeceklerini düşünebilirler, ancak iki yıllarını Cannell'in savunmada artık pek iyi olmadığını kanıtlamak için harcadılar. Şenol Güneş, yerel oyunculara her zaman sempati tudorbet duymuştur. Cenk Tosun'u çok seviyor, Kanel'i çok seviyor, milli takımla ve Beşiktaş'la arası iyi. Kullanmasını biliyor ve bence imkanı olsa Burak Yılmaz'ı da alırdı. Weghorst gibi birinin Beşiktaş'ta oynarken Kanel gibi orta seviye bir oyuncuya ihtiyacı var. Beşiktaş bu ilaçları üretemiyor çünkü Ghezzal yapmıyor. Türk futbolunun en istikrarlı ve başarılı teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, Sivasspor ile kamp yaptığı Antalya'da soruları yanıtladı

Toplam 491 maçla Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen oyuncusu. Teknik direktörlük kariyerinde Aikut Kokaman ve Senyor Güneş'i geride bıraktı ve 11 maç daha oynarsa Süper Lig'de en çok görev yapan teknik direktör olacak. Üç yıl üst üste Avrupa'ya gittiği ve kupa kazandığı Sivas'la tarih yazdı. Parçası olduğu tüm takımlara baktı. Başarısız olduğu tek bir takım yok. Yaptıklarının dörtte birini bile hayal bile edemeyen insanlar, başarıları gündemdeyken söyledikleri yüzünden tudorbet giriş normalleştirildi ve hatta çoğu kez eleştirildi. Türk futbolunun en istikrarlı ve başarılı teknik direktörlerinden biri olan Rıza Çalımbay'a Antalya'daki antrenman kampımızda sorduk: Tavrınız, yaptığınız işte sizi rahatsız ediyor mu? İşimi seviyorum. Ama teknik direktörler farklı. Kontrolünüz dışında pek çok şey var. Futbolcuysan insansındır. Öğretmen olduğunuzda, tüm baskı sizin üzerinizdedir. Oyunculara her şeyi gösterirsiniz ama eylemleri kaderinizi belirler. Bazen bir oyuncu oynamakta ısrar ettiğiniz şeyin tam tersini yapabilir. "