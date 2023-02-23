Evde Yapılabilecek Diyetisyen Onaylı 4 Zayıflama Tavsiyesi

Obezite tehlikesine karşı dünya alarm veriyor. Birçok insan hafif kilolu, obez kategorisinde ve zayıflamanın yollarını arıyorlar. Diyetisyen Şeyda Ertaş pandemi, deprem gibi istenmeyen durumları da göz önünde bulundurarak evde insanların kolaylıkla uygulayabileceği 4 yöntemden bahsediyor.

Sağlıklı Besinler Seçin

Sağlıklı gıdaları seçmek kilo vermek için çok önemlidir. Daha sağlıklı yiyecek seçimleri yapmanıza yardımcı olacak önerilerden bazıları şunlardır:

Bütün, işlenmemiş gıdalara yönelin: Mümkün olduğunca doğal hallerine yakın gıdaları seçin. Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar gibi bütün gıdalar, işlenmiş gıdalardan daha tok tutar ve besin açısından yoğundur.

Yağsız proteinleri seçin: Tavuk, balık, hindi, tofu ve baklagiller gibi yağsız proteinler, kırmızı etlerden daha az kalori ve yağ içerir.

Daha fazla meyve ve sebze yiyin: Meyve ve sebzeler, kendinizi tok ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olabilecek lif, vitamin ve mineral bakımından yüksektir. Her gün çeşitli renkli meyve ve sebzeler yemeyi hedefleyin.

Şekerli içeceklerden kaçının: Kola, meyve suları ve enerji içecekleri gibi şekerli içeceklerin kalorisi yüksektir ve kilo alımına neden olabilir. Bunun yerine su, bitki çayı veya diğer düşük kalorili içecekleri seçin.

İşlenmiş ve paketlenmiş gıda alımınızı sınırlayın: İşlenmiş ve paketlenmiş gıdalar genellikle yüksek kalori, şeker ve sağlıksız yağlar içerir.

Sağlıklı yağları seçin: Avokado, kabuklu yemişler, tohumlar ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, tok ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olabilir.

Gıda etiketlerini okuyun: Gıda etiketlerinde yer alan beslenme bilgilerine ve içindekiler listesine dikkat edin. Kalorisi, şekeri ve sağlıksız yağları düşük yiyecekler arayın.

Su tüketimine özen gösterin: Yeterli su içmek hem sağlığınız hem kilo vermeniz için önemlidir. Her birey kilogram başına yaklaşık 0,30-0,35 ml su tüketmelidir.

Stresten Uzak Durun

Gerek dünyada gerek ülkemizde yaşanan pandemi dönemi, gerçekleşen depremler birçok kişinin üzülmesine, sinirlenmesine, depresyona girmesine kısacası genel duygu durumunun bozulmasına neden olmuştur.

Bu durumlarda vücutta stres hormonu yükselir ve sindirim yavaşlar. Daha kalorili besinlere eğilim artar ve zamanla önce kilo verememeye sonrasında ise kilo almaya başlayabilirsiniz. Bu sebeple olumsuz olaylar karşısında stresinizi yönetebilir gerekirse psikolojik yardım alabilirsiniz. Aksi takdirde kilo verememe veya kilo almanız sizi daha da üzebilir.

Egzersizi Günlük Rutininize Ekleyin

Evde egzersiz yaparak kilo verebilirsiniz. Aslında evde egzersiz yapmak, forma girmek ve kilo vermek için hem kolay uygulanabilir hem de ekonomiktir. Kilo vermenize yardımcı olması için evde egzersiz yapabileceğiniz bazı yöntemler şunlardır:

Vücut ağırlığı egzersizleri: Şınav, squat, lunge ve plank gibi kendi vücut ağırlığınızı kullanan egzersizler kas yapmanıza ve kalori yakmanıza yardımcı olabilir.

Kardiyo egzersizleri: Zıplama, burpee, yüksek diz veya dans gibi kalp atış hızınızı artıran aktiviteler, kalori yakmanıza ve kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Direnç eğitimi: Direnç bantları, ağırlıklar ve hatta su şişeleri veya teneke kutular gibi ev eşyaları kullanmak kas yapmanıza ve metabolizmanızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Yoga veya Pilates: Bu düşük etkili egzersizler güç oluşturmanıza, esnekliği artırmanıza ve stresi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Online Destek Alın

Kilo vermek için gerekli olan bilgileri bilmenize rağmen uygulama noktasında kafa karışıklığı yaşıyorsanız veya motivasyon desteği istiyorsanız evden online diyet hizmeti alarak da zayıflayabilirsiniz. Diyetisyen kontrolünde ile online diyet desteği alarak zayıflamanın birçok avantajı vardır ve bu avantajlar şunlardır:

Kolaylık: Çevrimiçi diyet hizmetlerine kendi evinizin rahatlığından erişilebilirsiniz.

Kişisel program: Birçok çevrimiçi diyet hizmeti, kişisel ihtiyaçlarınıza, hedeflerinize ve diyet tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş yemek planları ve destek sunar.

Sorumluluk duygusu: Çevrimiçi diyet hizmetleri genellikle ilerlemenizi izlemek ve sizi sorumlu tutmak için yemek günlükleri, etkinlik günlükleri ve ilerleme raporları gibi araçlar sunabilir.

Erişilebilirlik: Çevrimiçi diyet hizmetleri, yüz yüze kilo verme programlarından daha uygun fiyatlı olabilir ve genellikle yüz yüze programlara erişimin sınırlı olabileceği uzak veya yetersiz hizmet alan bölgelerde yaşayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Kanıta dayalı yaklaşım: Birçok saygın çevrimiçi diyet hizmeti, bilimsel araştırmalara ve kanıta dayalı önerilere dayalıdır ve diyetinizde ve yaşam tarzınızda sağlıklı ve sürdürülebilir değişiklikler yapmanıza yardımcı olur.

Özetle

Yazıda ülke ve dünyanın değişen gündem ve olumsuz olaylarına rağmen evde uygulanabilecek kilo verme yöntemlerinden bahsedilmiştir. Sağlıklı besin seçimi, egzersiz, stres yönetimi ve online diyet gibi kolay uygulanabilir yöntemlerle rahatlıkla kilo vermenizi destekleyebilirsiniz.